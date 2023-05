Moto2 GP Francia | Salac in testa nelle prime prove libere Vietti è 4° In Moto3 Sasaki il più veloce

Nel week - end si corre il GP disul prestigioso e storico circuito di Le Mans. Inè lotta aperta tra Arbolino e Acosta, entrambi leader del Mondiale con gli stessi punti iridati dopo quattro GP disputati ad oggi (74 a ...Ancora troppo dolore alla spalla per il pilota romagnolo che in occasione del GP disarà ... Ore 9.45: prove libere 1. Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP. Ore 13.15: prove libere 2 Moto3. ...Francesco Bagnaia arriva al Gran Premio dida leader del mondiale, dopo la vittoria nello scorso appuntamento di Jerez de la Frontera ... tracciato dove ha vinto innel 2018. Per l'...

Moto2 GP Francia, Salac il migliore delle Libere1. Vietti è 4°, Arbolino 8° La Gazzetta dello Sport

Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Francia, Moto E, IndyCar, WRC, Ferrari Challenge e GTWC, In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con la MotoGP e t ...Il portacolori Gresini precede Lopez ed Acosta. Doppia caduta per Lowes, 8° Arbolino, Q2 provvisoria per Foggia ...