Moto2 | GP Francia 2023 | Salac sorprende nella FP1 | quarto Celestino Vietti

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si conclude la FP1, primo segmento per ciò che concerne ladel GP di, quinta tappa del Motomondiale. Dopo una sessione di alto profilo a segnare il miglior tempo del lotto è stato Filip, davvero bravo a raddoppiare negli ultimi secondi il suo miglior giro. Nello specifico il pilota in forza alla scuderia Gresini Racing ha registrato una crono di 1:36:658, precedendo Alfonso Lopez (Speed Up Racing), secondo con 1:36:707 davanti all’attuale leader del Mondiale Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), terzo con 1:36.757.(Fantic Motor) è stato invece il migliore degli italiani, chiudendo la FP1 con un incoraggianteposto segnando 1:36.914 e posizionandosi davanti ad Aron Canet (Flex Box H40), quinto con 1:36.975. Leggermente più ...

GP DILIVE SU SKY SPORT MOTOGP, SKY SPORT UNO E IN STREAMING SU NOW Venerdì 12 maggio Ore 8.55: prove libere 1 Moto3 Ore 9.45: prove libere 1Ore 10.40: prove ...Nel week - end si corre il GP disul prestigioso e storico circuito di Le Mans. Inè lotta aperta tra Arbolino e Acosta, entrambi leader del Mondiale con gli stessi punti iridati dopo quattro GP disputati ad oggi (74 a ...

