Moto2 | Arbolino non si sente inferiore ad Acosta

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lui di sicuro è sempre veloce, e, soprattutto, se non è del tutto a posto riesce lo stesso a salire sul podio", le parole dialla Gazzetta dello Sport. A Le Mans nuovo duello per vedere chi ...

Nel week - end si corre il GP di Francia sul prestigioso e storico circuito di Le Mans. Inè lotta aperta trae Acosta, entrambi leader del Mondiale con gli stessi punti iridati dopo quattro GP disputati ad oggi (74 a testa). Il pilota azzurro conferma come, per il Mondiale, ...InPedro Acosta e Tonysono affiancati a quota 74 punti mentre in Moto3 Daniel Holgado ha quattro lunghezze di vantaggio su Diogo Moreira e nove sul lanciatissimo Ivan Ortola che ha ...InCelestino Vietti Ramus ha rimediato una brutta caduta. Oltre alla botta, ciò che ne ha ... Quarta posizione, e primo italiano, Tonyprotagonista di una partenza stratosferica; il ...

Arbolino vola in Moto2: "Voglio il Mondiale e il salto in MotoGP. Nessuno come Valentino" La Gazzetta dello Sport

Nel week-end si corre il GP di Francia sul prestigioso e storico circuito di Le Mans. In Moto2 è lotta aperta tra Arbolino e Acosta, entrambi leader del Mondiale con gli stessi punti iridati dopo quat ...In questa stagione di Moto2, Arbolino sta andando alla grande. Il pilota italiano ha conquistato ben sei podi nelle ultime otto gare e, nel GP di Francia, punta a fare faville, anche per distanziarsi ...