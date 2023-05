Monza vs Napoli | Dove vederla in TV e in diretta streaming

(Di venerdì 12 maggio 2023) Guida alla visione del matchvse come vedere la partita in TV ee formazioni Il, reduce dalla vittoria dello Scudetto, si prepara ad affrontare ilnella 35ª giornata di Serie A con la partita chiave “vs”. La squadra brianzola è ampiamente salva e in un momento di grande forma grazie al cambio di allenatore Stroppa-Palladino. Nonostante ciò, i partenopei affrontano la partita con la mente libera da pressioni e il morale alle stelle. Il precedente incontro tra le due squadre, giocato ad agosto del 2022, ha visto ilvincere 4-0 con la doppietta di Kvaratskhelia e i goal di Osimhen e Kim. La partitasi giocherà domenica 14 ...

(3 - 4 - 2 - 1) : Di Gregorio, Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Valoti, Caprari; Mota. All. Palladino(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, ...... striscione tifosivietata ai tifosi delresidenti in Campania (non a tutti e non c'è chiusura del settore ospiti). Il provvedimento è stato preso per evitare incroci con ...Commenta per primoè il secondo dei match delle 15 della domenica della 35esima giornata di Serie A. Niente trasferta e quindi probabilmente niente strascichi di festa nella capitale brianzola per i ...

ROMA - A Monza senza tifosi al seguito: è finita così e tutto è maturato in poche ore, senza avvisaglie. Il Napoli campione d’Italia giocherà senza la sua gente (i residenti della regione Campania, ...Il Monza cercherà di farsi un regalo eccellente nella sfida contro sua maestà il Napoli ancora in pieno festeggiamento scudetto. I brianzoli di Raffaele Palladino sono reduci da sei risultati utili di ...