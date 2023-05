Monza-Napoli | Sky Sport dà titolari Bereszynski | Gaetano e Zerbin

(Di venerdì 12 maggio 2023) In vista del match contro ildi domenica alle 15, Skyriporta la probabile formazione del. In porta partirà Meret con la difesa a 4 composta da Olivera, Rrahmani, Juan Jesus e; il centrocampo sarà formato da Anguissa, Lobotka e, mentre ci sarà un tridente del tutto inedito, Osimhen, Elmas. Politano torna a disposizione e potrebbe subentrare dalla panchina. Il Corriere dello, invece, dà l’ala ex Inter già titolare dal primo minuto e scrive che formerà il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Anguissa, Demme e Elmas formeranno il reparto di centrocampo, mentre in difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. La Gazzetta delloscrive che il 4-3-3 deldi ...

La squadra di Spalletti in campo domenica aMario Rui (Fotogramma) Allenamento mattutino per ilche prepara il match in programma, domenica alle 15, contro il. Si ferma Gollini : il portiere ha accusato un affaticamento agli ...I supporter del live dientreranno in quest'ordine: alle ore 16.30 The Teskey Brothers (blues ...35 Da Roma Termini a Salerno il 22/05/2023 ore 02:00 con fermata aCentrale (arrivo 03:05/...... Milano (a cui parteciperanno i lavoratori ed i pensionati della Liguria), esono la ... Nappello ha giocato anche in Lega Pro a, […] Albenga Politica Tari, Ghersi e bilancio in ...

L'annuncio del Napoli: nuovo infortunio a due giorni dal Monza Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net foto di www.imagephotoagency.it Ai campioni d'Italia piace la Brianza. Il Napoli, prossimo avversario del Monza, domani arriverà in Lombardia per il prepartita della… Leggi ...Bucchioni: “Tifosi del Napoli, il futuro è azzurro. Spalletti Sapere dell’opzione pubblicamente gli avrà dato noia. Guadagna poco, anche se non lo dirà mai” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nu ...