Monza-Napoli quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si avvicina sempre più la 35esima giornata di Serie A. Si scenderà già quest’oggi in campo, venerdì 12 maggio, con Lazio-Lecce e si terminerà solamente lunedì 15 maggio con il monday night tra Sampdoria ed Empoli. Ma adesso vediamo da vicinosi disputerà. Gli uomini di Raffaele Palladino e quelli di Luciano Spalletti, si scontreranno infatti in questo turno di massima serie, domenica 14 maggio a partire dalle ore 15.00. Il match si giocherà all’interno della cornice dell’U-Power Stadium di. Si prospetta una gara frizzante tra due compagini pronte a regalare spettacolo specialmente in quest’ultima parte del torneo e visto il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Per quanto riguarda i brianzoli, nel primo campionato disputato in A nella propria storia, hanno portato avanti un’ottima stagione. ...

(3 - 4 - 2 - 1) : Di Gregorio, Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Valoti, Caprari; Mota. All. Palladino(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, ...... striscione tifosivietata ai tifosi delresidenti in Campania (non a tutti e non c'è chiusura del settore ospiti). Il provvedimento è stato preso per evitare incroci con ...Commenta per primoè il secondo dei match delle 15 della domenica della 35esima giornata di Serie A. Niente trasferta e quindi probabilmente niente strascichi di festa nella capitale brianzola per i ...

Brutte notizie per Spalletti a poche ore dalla prossima sfida di campionato, salgono così a tre i calciatori con problemi fisici ...