Monza-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

, l'arbitro sarà Cosso di Reggio Calabriat L'arbitro dell'incontro sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria , mentre Tolfo e Massara saranno gli assistenti. Rutella sarà invece il quarto ...Pereyra è in forma FLOP: Bijol non ci convince RISCHIATUTTO: chi continua a puntare su Lovricdomenica ore 15(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Marlon, Izzo, Caldirola; Ciurria, ...Nessuna sorpresa nel considerarli quindi quale possibile soluzione dall'inizio, domenica ore 15, Pablo Marì non preoccupa Contro il Torino era uscito dopo appena 5 minuti per un ...

Monza-Napoli, clamorosa decisione: vietata la trasferta ai tifosi azzurri! Il motivo CalcioNapoli1926.it

Nelle prossime ore, a sorpresa, potrebbe arrivare lo stop per la trasferta dei tifosi del Napoli a Monza da parte del Casms. Il problema, da quello che emerge al Viminale nella riunione di ...I tifosi del Napoli non potranno seguire la squadra nella trasferta di Monza, in programma per domenica ore 15. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, il Casms, dopo una ...