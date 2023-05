Monza-Napoli | perché fermano solo i tifosi del Napoli e non quelli di Roma e Udinese? CorSport

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il Corriere dello Sport torna sulla decisione del Cams, il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, di vietare la trasferta deidel. La squadra di Spalletti, domenica giocherà proprio contro ilalle ore 15:00. Il punto è il rischio di scontri condella(che domenica giocherà a Bologna alle 18) e dell’(impegnata in concomitanza con la squadra di Spalletti, alle 15, ma a Firenze). Ruggini vecchie, ataviche e nuove, recentissime, da regolare tra frange estreme del tifo: con i giallorossi lo scontro in autostrada già c’è stato e a ripeterlo ci vorrebbe davvero poco, con i friulani i fatti di una settimana fa, nella partita che ha certificato il tricolore azzurro, hanno lasciato ...

Spiccano Spezia - Milan e Juventus - Cremonese in tal senso, importanti anche, Inter - Sassuolo, Bologna - Roma e Lazio - Lecce. Di seguito ecco la programmazione sulle due emittenti ...Le squadre italiane sono Milano -, vincitrice dell'ultima edizione che aveva attirato l'... Trento - Padova, Bologna - Rimini - Modena, Pisa - Firenze, Aviano - Udine - Trieste,- Perugia ...Domenica tocca a Verona - Torino (ore 12.30), Fiorentina - Udinese e(ore 15), Bologna - Roma (ore 18) e Juventus - Cremonese (ore 20.45). Lunedì si chiude con il posticipo Sampdoria - ...

Monza-Napoli, clamorosa decisione: vietata la trasferta ai tifosi azzurri! Il motivo CalcioNapoli1926.it

Monza-Napoli, pronostico, quote scommesse e probabili formazioni per questo match di Serie A in programma domenica 14 maggio 2023.Arriva però una decisione che fa scontenti i circa 3000 tifosi azzurri pronti a raggiungere la Lombardia per sostenere i ragazzi. Secondo quanto rivela il “Corriere dello… Leggi ...