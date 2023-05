Monza | multato per aver riparato buca Il sindaco | “Inevitabile | vi spiego perché”

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) – “La polizia locale, di fronte a un intervento “non autorizzato” di riparazione non ha potuto fare altro che elevare la multa”. Ildi Barlassina (e Brianza) Piermario Galli spiega così all’Adnkronos il punto di vista dell’amministrazione comunale sulla vicenda del pensionato che si è visto elevare un verbale da quasi 900 euro perchiuso unastradale. “La segnalazione in questione non è mai arrivata nei canali ufficiali ossia la mail dell’ufficio tecnico e l’app sul municipio. Il signore si è limitato a fare la segnalazione sul suo gruppo, peraltro privato, riportando poi il lavoro fatto, non autorizzato – spiega il primo cittadino – Per forza di cose, quando la polizia locale ne è venuta a conoscenza dai giornali, ha fatto un sopralluogo sul posto e ha applicato il codice della ...

