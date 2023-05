Monza | il pensionato multato per aver riparato una buca | «Pensano che sia un pirla | ma io non la pago»

(Di venerdì 12 maggio 2023) Claudio Trenta, 72 anni, ha ricevuto una multa da 882 euro perchiuso unaa Barlassina in provincia di. Ex tecnico informatico, ha deciso di riparare di sua iniziativa una voragine di 30 centimetri che si trovava su un attrsamento pedonale. Proprio per questo, racconta oggi il Corriere della Sera, si è visto notificare una multa da quasi 900 euro per violazione del codice della strada. E non solo. L’atto prescrive che l’uomo riporti lo stato della strada alla situazione originaria: dovrebbe levare la toppa di catrame, a titolo di «obbligo di rimozione delle opere abusive». Ma Trenta è molto arrabbiato. E dice che presenterà lui una controdenuncia nei confronti del suo comune. Per omissione d’atti d’ufficio. Perché, è la tesi dell’uomo nell’intervista rilasciata a Federico Berni, «se ...

