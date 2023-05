Monza | gli intimano alt ma scappa e rischia di travolgere agenti | denunciato

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 maggio 2023) Milano, 12 mag. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Besana in Brianza hanno identificato el’uomo che nel pomeriggio di lunedì scorso, 8 maggio, aveva forzato un posto di controllo, in località Correzzana, ed era fuggito dopo uno spericolato inseguimento. Si tratta di un 34enne di origini marocchine, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Benché non avesse mai conseguito la patente di guida, l’uomo era stato notato alla guida di un’auto; gli era stato intimato l’alt, ma era fuggito dando vita un inseguimento di oltre trenta chilometri lungo le strade dei comuni dell’alta Brianza. Aveva poi imboccato una strada a fondo cieco bloccata da due dissuasori stradali in pietra, ma invece di fermarsi aveva abbandonato il mezzo proseguendo la corsa a piedi e facendo perdere le proprie tracce nella boscaglia. Durante ...