Montervino | Con Giuntoli il Napoli perde il direttore che ha fatto rivincere lo Scudetto dopo 33 anni' '

(Di venerdì 12 maggio 2023) Francesco, ex azzurro e dirigente, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “ForzaSempre”. Queste le sue parole: E’ chiaro che conililche halo33un autentico uomo di calcio, un competente, unche negli ultimi duehacapire davvero il suo valore. Il, insomma,un grandissimo competente. -afferma- L'area scouting è fondamentale per un. Anche perché quando c'è unda campo, come ...

Io avevo un rapportolui, mi disse che bisognava vincere; a Napoli non si può perdere. ... Chi era il suo pupillo in quegli anni 'era l'uomo di riferimento che mi ha accompagnato fino ...Ricordo benissimo le emozioni di quegli anni, così come ricordo Gela - Napoli in serie C1 finita 0 - 0Grava e. - ha commentato, tra gli altri, il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli - ...Ricordo benissimo le emozioni di quegli anni, così come ricordo Gela - Napoli in serie C1 finita 0 - 0Grava e. - ha commentato, tra gli altri, il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli - ...

Montervino: 'Con Giuntoli il Napoli perde un grande competente. Il mio pensiero su Accardi' AreaNapoli.it

Francesco Montervino, ex azzurro e dirigente, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”: "E’ chiaro che con Giuntoli il Napoli perde il direttore che ha fatto rivincere lo scudett ...Francesco Montervino, ex calciatore e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Francesco Montervino, ex azzurro e dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfo ...