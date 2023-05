“Monopattini e bici elettriche | che fine hanno fatto?” | l’interrogazione di De Stasio

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Quale consigliere comunale del gruppo “Prima Benevento” ho inoltrato un’interrogazione urgente all’Assessore ai Trasporti e Mobilità, Avv. Attilio Cappa, chiedendogli di sapere se e quando intenda ripristinare, con altra società, la convenzione relativa alla mobilità sostenibile alternativa, e cioè all’utilizzazione in città di, scooter e. In effetti la società spagnola REBY, che aveva presentato al Comune di Benevento un progetto sperimentale relativo alla messa a disposizione ed utilizzazione die scooter elettrici che prevedeva un noleggio/convenzione programmato per 18 mesi e cioè fino al prossimo 30 Giugno 2023, ha ritirato, nello scorso mese di Gennaio, i mezzi per “aggiornamenti tecnici”. Invece la detta società REBY ha deciso di lasciare ...

... ovvero per i bambini, le mountain bike, leda corsa e quelle per andare a passeggio. ... Tant'è che anche ielettrici non hanno segreti e la sua bottega è uno dei rari centri presenti ...... o di valutare altre alternative all'automobile, come gli autobus, i, i ciclomotori e i ... il quale ha commentato ironicamente: 'Beati quelli che possono andare in, ma gli altri come ...... l'incentivo aumenterà in proporzione all'utilizzo della, con un massimo di 0,40 centesimi di ... che è in partenza, avremo a disposizione anche moltiin tanti luoghi della città, ...

BICI E MONOPATTINI: UN MILIONE DI NOLEGGI A PADOVA ... TV7 Triveneta

“Quale consigliere comunale del gruppo “Prima Benevento” ho inoltrato un’interrogazione urgente all’Assessore ai Trasporti e Mobilità, Attilio Cappa, chiedendogli di sapere se e quando intenda riprist ...L'attore ricorda la sua gioventù nel capoluogo lombardo: "Bisogna sapersi adattare, ma i ragazzi che oggi protestano hanno ragione" ...