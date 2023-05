Monica Sirianni | la procura indaga sulla morte dell’ex del Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 maggio 2023) La misteriosa e improvvisadi, nota alla stampa per aver partecipato a una edizione delcondotto da Alessia Marcuzzi, si è tinta di giallo. Come era prevedibile i genitori – che vivono a Sidney – hanno richiesto indietro la salma della figlia non prima di sporgere una denuncia. A raccontare il fatto è stato il Corriere della Sera che ha seguito da vicino la vicenda. “Si tinge di giallo il caso delladi, l’ex concorrente delscomparsa lo scorso 5 maggio all’età di 37 anni” – si legge sul portale – “La giovane donna si era sentita male mentre era con degli amici a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Ed era arrivata già senza vita in ...