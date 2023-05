Monica Sirianni | la procura indaga sulla morte dell’ex del Grande Fratello L’ipotesi dei pm | notevole assunzione di alcol

(Di venerdì 12 maggio 2023) La 37enne è morta in Calabria a Soveria Mannelli lo scorso 5 maggio. Era in compagnia di alcuni amici. L’inchiesta nata dalla denuncia dei genitori

, morta ex del Grande Fratello dopo un malore improvviso: l'esito dell'autopsia, la procura apre un'inchiesta Imprenditrice oppressa dalle cartelle esattoriali tenta il suicidio: è in ...... questa settimana per esempio Virginia von Furstenberg , Roberto Rossi,, Ana Paula Borgo e a questi nomi si dovrebbero aggiungere quelli di persone che sono state in silenzio ma hanno ...La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un'inchiesta sulla morte della 37enne, che conobbe una certa notorietà nel 2011, quando partecipò al "Grande fratello". La donna, nata a Sydney da genitori calabresi emigrati in Australia e poi tornata in Italia, è morta ...

Monica Sirianni, aperta un'inchiesta sulla morte dell'ex concorrente del Grande Fratello TGCOM

Si tinge di giallo la morte, che sembrava da attribuirsi a un infarto, di Monica Sirianni, 37 anni, insegnante d’inglese che ebbe un attimo di notorietà nazionale in tv grazie al Grande Fratello 12, ...StrettoWeb Ascolta l'articolo La procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità nella morte di Monica Sirianni. La donna, 37… Leggi ...