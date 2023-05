Mondiali Judo | bronzo per l’azzurra Alice Bellandi nei 78 kg

(Di venerdì 12 maggio 2023) Medaglia dinei 78 kg perai Campionatidiha sconfitto quest’oggi la giapponese Shori Hamada nella finale per ilera già stata campionessa mondiale junior nel 2018 a Nassau nei 70 kg, e prima oro eagli Eurojunior rispettivamente nel 2018 e 2017. Inserita nel girone A, oggi ha sconfitto al primo incontro la peruviana Camila Figueroa, poi l’olandese Natascha Ausma e la sudcoreana Jeongyun Lee. In semifinaleha perso contro l’israeliana Inbar Lanir, successivamente laureatasi campionessa mondiale. Per gli azzurri si tratta della quarta medaglia alla kermesse iridata di Doha dopo quelli di Odette Giuffrida nei 52 kg ed Assunta Scutto nei 48 ...

DOHA (QATAR) - Ci aveva illuso, Christian Parlati ! Arrivato in semifinale della categoria - 90 kg, eravamo convinti che avremmo finalmente sfatato il tabù azzurro aidi! E invece... Nella quinta giornata dei Campionatidia Doha, il 25enne judoka napoletano - vicecampione del mondo di Tashkent 2022 - al rientro dopo un intervento ...Da non dimenticare neppure idiné i playoff della Serie C di calcio, così come l'NBA. Di seguito l'elenco completo di tutti gli eventi con il relativo palinsesto.... l' Uzbekistan con 2 argenti, l' Italia con un argento e 2 bronzi, il Belgio con un argento, la Corea del Sud e la Mongolia con due bronzi, Nel Day - 5 deidiDoha2023 saranno assegnati ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Alice Bellandi cerca l'impresa, Gennaro Pirelli mina vagante OA Sport

"Next time gold!". Alice Bellandi la sua promessa d'oro a se stessa e alle altre l'ha fatta. Sul tatami della ABHA Arena di Doha, in Qatar, sede dei Mondiali 2023 di judo, la 24enne bresciana voleva v ...Una battuta d'arresto che fa male. Alice Bellandi sarà in finale per il bronzo dalle 17.00 italiane sul tatami di Doha (Qatar), sede dei Mondiali 2023 di judo. L'azzurra, massimo riferimento della cat ...