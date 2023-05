Mondiali di boxe | Abbes in finale in Uzbekistan La sfida per l' oro contro un russo

L'azzurro Aziz Abbes Mouhiidine stacca il secondo pass per una finale mondiale di, categoria 92 kg, dopo quello nel 2021 che lo portò a conquistare un argento (finale persa con il cubano La Cruz): il 24enne campano di papà marocchino ha superato nella rassegna di Tashkent (...Il suo miglior match di questa avventura in Uzbekistan ne ha sancito l'ingresso nella finale mondiale. Abbes Mouhiidine, stella incontrastata dellaolimpica italiana maschile , ha eguagliato se stesso. Sabato combatterà per quella medaglia d'oro che due anni fa a Belgrado gli sfuggì per una giuria ipnotizzata dal carisma del fuoriclasse ...Tutto il movimento dellaitaliana attende per capire quale sarà il destino della Nazionale ai

Aziz Abbes Mouhiidine affronterà Muslim Gadzhimagomedov nella Finale dei Mondiali 2023 di boxe. L'appuntamento è per sabato 13 maggio, sarà il sesto match a partire dalle ore 14.00 sul ring di Tashken ...Aziz Abbes Mouhiidine vola in Finale ai Mondiali 2023 di boxe, in corso di svolgimento sul ring di Tashkent (Uzbekistan). Il pugile italiano ha letteralmente dominato la semifinale contro l'armeno Nar ...