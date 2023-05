Moda e tagli capelli | la minigonna beige di Elisabetta Gregoraci e la chioma lunga

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 12 maggio 2023)non perde occasione di sfoggiare degli outfit molto glamour. Recentemente ha scelto unadavvero meravigliosa. Anche i suoilunghi sono sempre gettonati e sono perfetti per avere uno stile molto sbarazzino. Finalmente è arrivato il momento giusto, per scoprire attentamente tutte le ultime novità dell'estate 2023. Novitàestate 2023 Recentementeha indossato un top di colore nero. Quest'ultimo risulta essere molto corto, perfetto per mettere in evidenza gli addominali scolpiti. Si tratta di un capo scollato, comodo da portare e facilmente abbinabile. Al centro del top è presente una cerniera, per rendere il tutto più originale. Laha abbinato unadi colore ...