Minori | mancano educatori | salta l' unico incontro mensile tra nonni e bimbi in casa famiglia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Quaranta minuti fermi in macchina senza potere scendere ad abbracciare i, che erano lì fuori ad aspettarli. L'to per la mancanza degliche avrebbero dovuto essere presenti e invece non c'erano. E' la nuova triste tappa di una vicenda che l'agenzia Dire sta seguendo da tempo: quella di unache si batte per fare emergere la verità su quanto stanno subendo due bambini, dopo che al padre e alla mamma, protagonisti di una separazione conflittuale con tanto di denunce, è stata tolta la responsabilità genitoriale. Dopo anni vissuti con i, però, i bambini sono stati collocati in unainsieme alla madre. E ipossono vederli una volta ...