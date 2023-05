(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Dalla bellissima e partecipata iniziativa di questa mattina a, per cui ringraziamo il Sindaco Lorusso e tutti iche hanno aderito, è emerso con forza cosa serve al Paese per superare le situazione di gravissima discriminazione in atto nei confronti di bambine e bambini figli di coppie omogenitoriali". Così il segretario di +Europa, Riccardo, oggi all'iniziativa deiper le trascrizione dei figli delle famiglie arcobaleno. "Serve anzitutto un intervento chiarificatore del Parlamento, come richiesto dalla Corte Costituzionale nel 2022, che vada nella direzione indicata dalla nostra proposta di legge, per garantire in ogni caso il diritto di questi bambini ad essere riconosciuti quali figli della coppia omogenitoriale che si è assunta la responsabilità della ...

... sostiene il segretario di +Europa Riccardo, e su cui anche il Comitato per la legislazione ... Piantedosi all'Anci: "Più posti per inon accompagnati: una struttura a bassa soglia da 50 ...L'altra faccia della medaglia è che alcune delle esibizionihanno finito per rassomigliarsi ... alla bue e asinello; mentre tecnici e giornalisti, come re, gli portavano in dono microfoni, ...... stabilendo un'assurda censura che vieta di mostrare ai, sia nei media che nelle scuole, ... Giulia Pastorella, Ilaria Cucchi, Ivan Scalfarotto, Marco Pellegrini, Rachele Scarpa, Riccardo, ...

Minori: Magi, 'a Torino con sindaci, avanti nelle trascrizioni' Il Tirreno

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...