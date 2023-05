Minaccia e aggredisce i passeggeri su un bus a Torre Annunziata

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023)con un coltello isu un bus, arrestato un 32enne. Per le due vittime sei giorni di prognosiduedi un bus. I carabinieri della sezione radiomobile dihanno arrestato per lesioni personali aggravate, interruzione di pubblico servizio e porto d’armi abusivo un senegalese incensurato di 32 anni. L’uomo era a bordo di un autobus dell’EAV tratta Sorrento Napoli, in quel momento in marcia lungo via Plinio, nel comune di. Senza motivo ha aggredito due, impugnando un coltello. La situazione, in stallo, ha causato l’interruzione della tratta per oltre un’ora, data la delicatezza della vicenda ...