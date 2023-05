Milinkovic-Savic salva la Lazio dal baratro | è 2-2 nel finale col Lecce di un super Oudin

Lazio - Lecce: highlights, tabellino e classificaLAZIO - LECCE 2 - 2 34 Immobile (LA), 45+2 e 51 Oudin (LE), 90+4(LA) Lecce (©LaPresse) - Calciomercato.itCLASSIFICA SERIE A: Napoli ...La Lazio agguanta il pareggio al 94' con. Il quadro della partita Può una cavalcata entusiasmante verso la Champions League trasformarsi in una delusione I tifosi della Lazio ...91 Da una parte la volontà di chiudere la contesa Champions League , dall'altra quella di dare una sterzata per la salvezza . Lazio - Lecce è l'anticipo della 35ª giornata di Serie A 2022/23 e si ...

[themoneytizer id=”99064-6] Poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Lecce, gara valida per la 35° giornata di Serie A, nella Curva biancoceleste è apparso uno striscione per il centrocampista bianco ...Milinkovic Savic Juve, il rinnovo non si fa: la Lazio rischia. Le prossime settimane saranno decisive per il serbo Il futuro di Milinkovic Savic alla Lazio potrebbe decidersi nelle prossime settimane.