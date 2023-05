Milinkovic salva la Lazio con un gol in pieno recupero

Leggi su agi

(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI - Un gol dial 94'lada una sconfitta quasi certa contro un Lecce gagliardo, che si ferma a pochi minuti da una vera e propria impresa. All'Olimpico finisce 2-2 con la doppietta di Oudin a ribaltare l'iniziale vantaggio di Immobile, dopo un rigore fallito da Strefezza sullo 0-0. Poi il sigillo del serbo a tempo scaduto per il pareggio finale. La squadra di Sarri evita il quarto ko nelle ultime cinque gare, salendo a 65 punti ma rischiando di complicarsi la corsa alla prossima Champions League, mentre gli uomini di Baroni tornano comunque a casa con un punto pesante in chiave salvezza, portandosi momentaneamente a +5 sullo Spezia terzultimo e prossimo avversario in uno scontro diretto di fuoco. In un primo tempo molto intenso ma ricco di errori in fase d'impostazione da una parte e dell'altra, la grande ...