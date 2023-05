Milinkovic salva la Lazio con un gol in pieno recupero

(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI - Un gol dial 94'lada una sconfitta quasi certa contro un Lecce gagliardo, che si ferma a pochi minuti da una vera e propria impresa. All'Olimpico finisce 2-2 con la doppietta di Oudin a ribaltare l'iniziale vantaggio di Immobile, dopo un rigore fallito da Strefezza sullo 0-0. Poi il sigillo del serbo a tempo scaduto per il pareggio finale. La squadra di Sarri evita il quarto ko nelle ultime cinque gare, salendo a 65 punti ma rischiando di complicarsi la corsa alla prossima Champions League, mentre gli uomini di Baroni tornano comunque a casa con un punto pesante in chiave salvezza, portandosi momentaneamente a +5 sullo Spezia terzultimo e prossimo avversario in uno scontro diretto di fuoco. In un primo tempo molto intenso ma ricco di errori in fase d'impostazione da una parte e dell'altra, la grande ...

Ampio spazio anche ai biancocelesti: 'Sarri, Lazio frenata dal Lecce'. L'euroderby, intanto, è già dietro l'angolo: 'Milan e Inter con la testa a martedì'. Infine, ecco la Roma: 'Mou ...Ma vediamo come cambia la situazione top 4 con calendario e classificaLA LAZIO: FINISCE 2 - 2 CON IL LECCE vai alla galleryROMA - Un gol in pieno recupero dila Lazio e la tiene ancora in corsa per la Champions League. Con il Lecce è solo 2 - 2. E il match si era messo male: rigore sbagliato da Strefezza, poi la rete di Immobile che non ...

Milinkovic salva la Lazio al 94': col Lecce è solo 2-2 La Gazzetta dello Sport

Oltre agli interventi salva-risultato, Falcone è stato sollecitato tantissimo, tecnicamente e psicologicamente, durante la massima pressione laziale fino al 2-2 di Milinkovic-Savic. Come accaduto in ...È il suo primo gol in Serie A, ma diventano due al 51’ quando corregge in rete un assist di Strefezza: doppietta e Lecce avanti. È il preludio al pareggio al 94’: su cross da… Leggi ...