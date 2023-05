Milano | l’anziano che ha salvato la vicina dallo stupro | “Ho usato una pistola finta | l’aggressore non se ne è accorto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ha quasi 95 anniche mercoledì mattina ha difeso la sua, una 44enne, dall’aggressione subita nel suo appartamento in via Washington asi era introdotto nel palazzo, seguendo la donna che era rientrata nella sua abitazione da poco, per poi colpirla e tentare di violentarla: in seguito aveva iniziato a rovistare nell’appartamento, con l’obiettivo di trafugare qualcosa, ma è a quel punto che è intervenuto il vicino. “Ho sentito gridare la signora, sono uscito e l’ho vista seduta per terra sul pianerottolo vicino alla porta, disperata, con la faccia insanguinata che ripeteva ‘È ancora dentro, è ancora dentro’. Mentre arrivavano altri inquilini, la signora diceva che un uomo l’aveva seguita, era entrato in casa dietro di lei e l’aveva malmenata. Stava ancora dentro, ma nessuno aveva il ...