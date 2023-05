Milano | esplode furgone di bombole d' ossigeno | boato e fiamme Dieci distrutte | scuola evacuata | 12 famiglie non hanno dormito a casa

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un, come fosse una bomba. Seguito da almeno altre tre o quattro esplosioni. Lesono alte, impetuose, indomabili: mangiano auto e entrano dalle finestre nelle case, divorando i mobili. ...

Un boato, come fosse una bomba. Seguito da almeno altre tre o quattro esplosioni. Le fiamme sono alte, impetuose, indomabili: mangiano auto e entrano dalle finestre nelle case, divorando i mobili. ...Il sindaco di, Giuseppe Sala, ha assicurato che "è da escludere un attentato" o eventi di natura simile. "L'autista, che è ustionato e non è in una situazione di pericolo di vita, ha detto ai ...Leggi anche Incendio a, le testimonianze: 'Ho visto la tapparella sciogliersi'furgone con bombole ad ossigeno: danni a auto ed edifici L'effetto positivo delle ultime piogge: ...

Milano, esplode un furgone con bombole d'ossigeno in centro: feriti | Evacuati bambini di una scuola e oltre 200 residenti | A fuoco alcune auto TGCOM

A bordo le bombole a gas, un guasto nel motore ha innescato l'incendio: decine di sfollati. Nel plesso scolastico erano presenti 300 studenti. "Sembrava un attentato, è stato terribile".