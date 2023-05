Milano | aveva tentato di violentare donna in casa | gip convalida arresto

(Di venerdì 12 maggio 2023), 12 mag. (Adnkronos) - Resta in carcere il giovane arrestato lo scorso 10 maggio adopo essersi introdotto in un palazzo e averdi stuprare unadi 44 anni all'interno del suo appartamento. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dal pm Paolo Filippini, l'uomo -che inizialmentedetto di essere un 22enne gambiano, ma che in realtà si è risultato essere un cittadino statunitense di 29 anni, affetto da patologie psichiatriche- si è introdotto all'interno del palazzo di via Washington e, approfittando della porta non chiusa a chiave, è entrato all'interno di un appartamento, poi, trovando la proprietaria, l'ha aggredita prendendola pugni al volto e alla testa fino a farla cadere al suolo, quindi l'ha sbattuta a terra e immobilizzata tentando di abusare di lei. La ...

