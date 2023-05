Milan | tutti i dettagli del rinnovo di Leao | cambia la clausola rescissoria e l'accordo con il Lille

Sarri non può fare miracoli, ne avrebbe bisogno di uno su: la moltiplicazione dei registi. Ha recuperato in extremis Marcos Antonio (distorsione ad una caviglia con il), ieri ha svolto il ...... per questo grandi società come Inter, Juventus,, Roma non ce la fanno con i bilanci. Chiedo ...con noi cinque minuti e di liberalizzare il modello per poter ottenere un fatturato che renda...Ilpronto a cambiare tutto o quasi: rosa rivoluzionata, ben dieci addii in vista e diversi profili nel mirino per rinforzarsiPer il, in questo finale di stagione, è ancora tutto aperto, sebbene le difficoltà siano evidenti. I rossoneri possono ancora conquistare la zona Champions in campionato e sono chiamati a una rimonta ...

Milan-Inter, gli aggiornamenti in diretta - Sportmediaset Sport Mediaset

Come potrebbe essere il mercato estivo del Milan, che potrebbe portare ad una rivoluzione vista la gran mole di addii.Franco Ordine, noto giornalista vicino alle vicende rossonere, questa mattina sul Corriere dello Sport ha pubblicato un suo commento sulla sconfitta netta che il Milan ha subito ...