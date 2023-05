Milan | tourneé estiva negli USA | ecco le date dei match in programma

I bianconeri, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, giocheranno tre amichevoli in Florida e California contro Barcellona,e Real Madrid: ecco le date e il programma ...Si aggiunge il, che ha la proprietà statunitense e che in America ha per forza di cose il suo terreno di elezione. Il programma La Juventus sarà negli Stati Uniti dal 21 luglio al 3 agosto, ...Commenta per primo Ci sono puree Juventus tra i quattro avversari che il Barcellona sfiderà la prossima estate in occasione della tournée negli Usa per preparare la stagione 23/24. Le gare in particolare, dovrebbero andare in ...