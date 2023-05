Milan | Scaroni | “Nuovo stadio a San Siro | entro l’estate decidiamo”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Paolo, Presidente del, ha parlato della possibile costruzione dela Sancon l'Inter. Progetto ancora in piedi

Il, per merito di Boban e Maldini, l'ha intuito da tempo cominciando con Ibra, perfezionando ... Ieri mattina il presidenteha fissato la linea del Piave: "Decideremo entro l'estate!". Che ...'Con un impianto più moderno sarebbero potuti essere molto di più', ha detto il presidente dell'AcPaolo. 'Purtroppo adesso non possiamo fare corporate hospitality con pacchetti da ...'Entro questa estate prenderemo una decisione finale' sul progetto stadio. E' la deadline indicata da Paolo, presidente del, intervenuto al Festival dello sport organizzato dal quotidiano Il Foglio. 'Comeinsieme all'Inter teniamo l'opzione San Siro in considerazione - ha aggiunto - , ...

Scaroni: 'Ibrahimovic Se sta bene deve stare al Milan. Stadio: due ipotesi fuori città' | Mercato Calciomercato.com

Ci vogliono almeno 30 milioni L’Inter pensa sempre a Retegui ma la concorrenza per l’attaccante del Tigre potrebbe scoraggiare i nerazzurri che non vorrebbero essere risucchiati in un’asta al rialzo.Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha menzionato quelli che secondo lui sono i successi della proprietà rossonera. Paolo Scaroni ha parlato anche del percorso di De Ketelaere al Foglio Sportivo 202 ...