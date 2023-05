Milan | rivoluzione sul mercato | 10 calciatori in uscita

Ilpronto a cambiare tutto o quasi: rosa rivoluzionata, ben dieci addii in vista e diversi profili nel mirino per rinforzarsiPer il, in questo finale di stagione, è ancora tutto aperto, sebbene le difficoltà siano evidenti. I rossoneri possono ancora conquistare la zona Champions in campionato e sono chiamati a una rimonta ...Ilguarda già al futuro e avrebbe in mente una vera e propriaper la prossima stagione visto che dal mercato quest'anno ci sono poche note liete Ilguarda già al futuro e avrebbe ...Domani sono in programma Salernitana - Atalanta (ore 15), Spezia -(ore 18) e Inter - Sassuolo (ore 20.45) in vista dell'euroderby di ritorno in Champions League di martedì sera a San Siro . ...

Milan, rivoluzione in estate: possibili 10 addii. Pioli cambia, sale Arnautovic La Gazzetta dello Sport

L’Euroderby perso malamente due giorni fa riporta all’attualità un tema di cui ultimamente si era parlato meno in casa Milan, il mercato ... Maldini e Massara siano pronti a una vera e propria ...Come potrebbe essere il mercato estivo del Milan, che potrebbe portare ad una rivoluzione vista la gran mole di addii.