Ilè chiamato a scelte pesanti: sarà una ristrutturazione pesante, con gli addii che possono arrivare in doppia cifra. E del resto,- Inter di mercoledì ha mandato un sms a caratteri ...Commenta per primo Una. Ilin estate cambierà volto in attacco, solo Rafa Leao e Olivier Giroud, che ha rinnovato il contratto fino al 2024, sono sicuri di essere ai nastri di partenza della prossima ...Uno degli allenatori successivi allaculturale imposta da Arrigo Sacchi al pallone in ... Quindi, se è in giornata balorda, ilpotrebbe rientrare in partita. Certo poi, ha pesato l'...

Milan, rivoluzione in estate: possibili 10 addii. Pioli cambia, sale Arnautovic La Gazzetta dello Sport

In mezzo piace Loftus-Cheek e serve almeno un titolare: Chukwuemeka può tornare di moda e occhio a Palacios. Davanti Morata resta una pista ...Come riporta Calciomercato.com i rossoneri avrebbero puntato il centravanti del Bologna Arnautovic, il quale avrebbe accettato il Milan.