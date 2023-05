Milan | Pioli | “Contro lo Spezia serviranno lucidità e concentrazione”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Archiviato definitivamente il pesantissimo k.o. per 2-0 rimediatol’Inter di Simone Inzaghi, in occasione della semifinale d’andata di Champions League, ildi Stefanosi prepara ad affrontare lodi Leonardo Semplici, sfida valevole per la 35ª giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 13 maggio alle ore 18:00, nella splendida e suggestiva cornice dello Stadio Alberto Picco. Attualmente il– alle prese con diversi infortuni – occupa il 5° posto nella classifica generale del campionato, con all’attivo ben 61 punti, ottenuti dopo le prime 34 uscite stagionali. Un bottino tutt’altro che soddisfacente per Rafael Leao e compagni, frutto di 17 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte, e con un reparto offensivo contraddistinto da 55 gol realizzati e 39 subiti, a ...

Per ilsi preannuncia una possibile rivoluzione nella mediana. Il centrocampo che vedremo dalla prossima stagione plausibilmente vedrà l'ingresso di nuovi innesti a disposizione di, tra nomi già ...Per il ritorno di martedì, con ilchiamato a fare l'impresa, il portoghese potrebbe però farcela. Lo stessoha infatti sottolineato come per la sfida di martedì il portoghese potrebbe ...Stefano, allenatore del, ha parlato aTv in vista del match contro lo Spezia e di quello di Champions di martedì Stefano, allenatore del, ha parlato aTv in vista del match ...

Pioli: "Ottime possibilità di avere Leao, Krunic e Messias con l'Inter" La Gazzetta dello Sport

Il rinnovo di Rafel Leao è ormai vicinissimo, poi partirà la campagna di rafforzamento del Milan. Per l'attaccante portoghese un prolungamento ...Potrebbero esserci delle buone occasioni sul mercato estivo provenienti dal Milan. Secondo quanto ha riferito la Gazzetta dello Sport, il club rossonero vorrebbe rifondare la squadra e una decina di..