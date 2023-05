Milan | Leao eletto miglior giocatore della Serie A del mese di aprile

(Di venerdì 12 maggio 2023) Rafael, attaccante del, è statoilA deldi. Le parole di De Siervo Rafael, attaccante del, è statoilA deldi. La consegna del trofeo al portoghese avverrà nel pre-partita del match in cui i rossoneri affronteranno la Sampdoria, in programma sabato 20 maggio 2023 alle ore 20.45. Ecco le parole dell’amministratore delegatoLegaA, Luigi De Siervo: «Per la seconda volta in questa stagione Rafael...

Il programma Ilè atteso domani alle 18 dalla sfida a La Spezia, martedì alle 21 il ritorno della semifinale di Champions con il. E Pioli è sempre in attesa di buone notizie da. ......ultime ore sembra essere aumentato l'ottimismo in casache dopo la gara di mercoledì deve fare i conti anche con l'infortunio patito da Bennacer, che di fatto ha concluso la sua stagione....... un gol dell'angolano si gioca a 3,50, mentre in casa milanista, tra l'infortunio di Rafaele ... Anche Inzaghi ha la testa al ritorno con il: ampio turnover dunque, con spazio in attacco a ...

Il premio EA SPORTS Player Of The Month di aprile e' stato assegnato al calciatore del Milan Rafael Leao. La consegna del trofeo avverra' nel pre-partita ...La redazione di MilanNews.it ha intervistato il giornalista Francesco Repice per parlare del derby e delle altre tematiche rossonere. In cosa è mancato il Milan ...