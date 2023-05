Milan | la lista dei possibili partenti | Origi e Adli in forte dubbio

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 12 maggio 2023) In questa settimana in cui la pioggia si è scagliata sulla maggior parte della penisola italiana, aello l’umore non è dei migliori. Dopo la netta sconfitta per 2-0 nell’Euroderby contro l’Inter, Stefano Pioli ha l’obbligo di far rialzare il suo, a partire dalla gara in programma sabato 13 maggio contro lo Spezia. I tre punti, oltreché per l’umore, sono fondamentali per la corsa al quarto posto che significherebbe Champions League. Nel frattempo, sul mercato, la società starebbe valutandoe nuovi arrivi con le posizioni diche sembrerebbero essere le più incerte. Paolo Maldini, Tatarusanu e Dest ai saluti Nelle valutazioni societarie Maldini e Massara sembrerebbero già essere convinti sul futuro di alcuni ...