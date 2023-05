Milan-Inter Primavera | le formazioni ufficiali | indicazione Carboni

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 maggio 2023) In campo alle 19.00, gara valevole per la trentunesima giornata del campionato di categoria. Diramate ledelle due squadre. Cristian Chivu, con le sue scelte, manda anche un chiaro segnale in vista della gara della Prima Squadra domani contro il Sassuolo: la presenza di Valentin. TRENTUNESIMA GIORNATA – Altro impegno per l’di Cristian Chivu, che scende in campo oggi in trasferta per il derby contro il. Vincere è fondamentale per continuare a sperare di entrare nei playoff per lo scudetto. Di seguito le scelte del tecnico nerazzurro, che non ha a disposizione Valentin. Segnale di una sua presenza in Prima Squadra per la partita con ...