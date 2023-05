Milan-Inter Primavera 2-2 | il tabellino della gara della 31° giornata

(Di venerdì 12 maggio 2023) Termina 2-2, il Derby. Nerazzurri che si fanno male da soli. Due volte in vantaggio e due volte rimontati. I rossoneri la pareggiano in 10 e con un errore incredibile di Kassama. Il2-2, ildel match Marcatori: 10? Esposito (I), 16? Victor (M), 19? Owusu (I), 74? Cuenca (M): Vasquez, Coubis, Bozzolan, Nsiala, El Hilali (78? Simic), Traore, Stalmach (70? Sia), Zeroli, Eletu, Cuenca (83? Alesi) Martinez, Casali. A disposizione: Bartoccioni, Nava, Simic, Alesi, Gala, Foglio, Andrews, Malaspina, Sia, Paloschi, Longhi, Bartesaghi. Allenatore: Ignazio Abate.: Botis, Fontanarosa (88? Pozzi), Stankovic, Martini (62? Andersen), Stabile, Kamate (62? Di ...

Commenta per primo Il 'Picco' di La Spezia si è sempre rivelato come un campo difficile per il. Ecco perché domani pomeriggio alle ore 18:00 i rossoneri dovranno scendere in campo senza ...l'...L'allenatore dell'cambierà almeno metà squadra rispetto alla semifinale d'andata di mercoledì ... perché cambiare Niente forzature Con due soli giorni di stacco trae Sassuolo e altri ...BaroniCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio 64,63,61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Monza 46, Torino 46, Sassuolo 44, Empoli 38, ...

Il Milan ha ufficializzato la sua presenza alla Soccer Champions Tour in estate. In programma tre sfide con Real Madrid, Juve e Barcellona.Il momento del Milan è tra i più difficili degli ultimi mesi: adesso è Mike Maignan a tenere in ansia il club rossonero.