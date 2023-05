Milan | i quattro giorni di Leao | il programma da seguire per giocare l'Euroderby

... appena uno in più dell'Inter e tre in più del, i diretti concorrenti per la Champions League. Adesso, per Milinkovic e compagni il margine di errore si è ridotto a zero: nelle ultime......le due squadre non hanno mai pareggiato nei sei confronti finora disputati registrandovittorie per i rossoneri e due per i liguri. Chi vincerà sabato Dove vedere la partita Spezia -, ...Sorride l'Italia, che dopo la vittoria di Jonhatana San Salvo si gode quella del trentino ... La tappa parte da Capua e dopo appena sette chilometri si forma una fuga a: Mattia Bais (Eolo ...

Spezia-Milan, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Chance per Rebic Corriere dello Sport

Intervistato da Milan TV alla vigilia del match contro lo Spezia, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha confermato che è molto probabile che Rafael Leao possa recuperare per il ritorno ...Il momento del Milan è tra i più difficili degli ultimi mesi: adesso è Mike Maignan a tenere in ansia il club rossonero.