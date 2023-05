Milan | emergenza totale | Pioli annuncia tre assenze pesanti

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 maggio 2023) Continuano i problemi di formazione in casae la situazione in vista dei prossimi impegni è sempre più preoccupante. La squadra di Stefanoè reduce dalla brutta partita nella gara d’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2. Ilsi prepara a scendere in campo per la trasferta contro lo Spezia e non potrà permettersi un altro passo falso. La qualificazione alla prossima Champions League è, infatti, a rischio. Foto di Matteo Bazzi / AnsaLedelIlnon potrà contare ovviamente sull’attaccante Leao, in conferenza stampahato altre defezioni. “Leao con lo Spezia non ci sarà, ma domenica potrebbe tornare in gruppo e poi esserci con l’Inter, come ...