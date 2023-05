(Di venerdì 12 maggio 2023) Ilcerca un centrocampista alla Kessie, una punta e un esterno destro d'attacco in vista del prossimoestivo. Secondo la Gazzetta...

Passando all'Inter, si prevede un grande cambiamento in difesa dopo la partenza diSkriniar a ... Inoltre, il club milanese avrebbe avuto deicon il Chelsea per Trevoch Chalobah, già ..., rinnovo Leao: sorride anche il LilleIn questi giorni - come scritto sulle nostre pagine - isono stati sempre più frequenti e le parti hanno così sistemato davvero tutto. La fumata ...... oltre a Juve,ed Inter , chi sembra più intenzionato a fare sul serio è la Fiorentina . I viola hanno già avuto i primi, dai quali è emersa una valutazione da parte dei granata ...

Milan, contatti per Palacios: gli altri obiettivi sul mercato Calciomercato.com

L'ex tronista di Uomini e Donne, tra gli ex protagonisti della settima edizione del Gf Vip, intervistato dal settimanale dedicato al programma, ha raccontato i motivi della fine della storia d'amore c ...La brutta prestazione nella semifinale di andata di Champions League contro l'Inter, ha rimesso a nudo un paio di problemi che nella stagione del Milan sono tornati ...