Milan | c’è aria di rivoluzione estiva

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ilguarda già al futuro e avrebbe in mente una vera e propriaper la prossima stagione visto che dal mercato quest’anno ci sono poche note liete Ilguarda già al futuro e avrebbe in mente una vera e propriaper la prossima stagione visto che dal mercato quest’anno ci sono poche note liete. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero essere dieci i giocatori a salutare. I due portieri Tatarusanu e Mirante, poi in difesa saluteranno Dest e Ballo Tourè. In mediana Bakayoko, Adli, Vranckx è addio certo, mentre in avanti Origi, Rebic, Ibrahimovic e Messias possono trovare altra sistemazione.

