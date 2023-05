Migliora l' emergenza siccità per i fiumi italiani

Leggi su agi

(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI - L'apporto pluviale di queste settimane e le temperature di un aprile mediamente più fresco della norma hanno contribuito sia a ritardare lo scioglimento del manto nevoso che a rivitalizzare i corpi idrici che, come i Grandi Laghi, hanno sofferto durante un'annata 2022 e un inverno 2023 estremamente secchi. È il quadro della situazione tracciato dall'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). Il presidente, Francesco Vincenzi, spiega: "Ciò che sta meteorologicamente accadendo sul Paese è l'evidente dimostrazione di quanto ripetutamente previsto e cioè di come, su ampie zone del Nord, a un lungo periodo distiano seguendo abbondanti piogge, il cui apporto non però è tesaurizzabile per la mancanza di adeguate infrastrutture di stoccaggio. È una potenziale ricchezza d'acqua, che rischiamo di ...