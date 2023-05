Michela Murgia | presenta la sua famiglia | “Ecco sposi e spose”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Personaggi TV., una delle più famose scrittrici italiane,la sua Queer Family su Instagram. Inizia il post utilizzando due parole sarde: “sa sposa/su sposu” per descrivere la suaqueer. Queste significano letteralmente “fidanzata e fidanzato”. La, che ha parlato apertamente della sua malattia, un tumore al quarto stadio che ha deciso di non curare ma di sottoporsi a un’immunoterapia a base di biofarmaci, in modo da “guadagnare tempo”. Ha comprato una casa e presto sirà, e ha sentito il dovere di mostrare la sua queer family, dato che, secondo lei, il governo italiano riconosce solo un modello familiare, quello tradizionale.chi sono i componenti. Leggi anche:e il ...

Dopo aver parlato del carcinoma al quarto stadio, della consapevolezza della morte e dell'amore che ha dato e sta dando, la scrittrice ha voluto fare le presentazioni ufficiali delle persone che fanno ...L'intervista dial Corriere della Sera in cui annunciava di avere " un tumore al quarto stadio ", ha provocato un'ondata di solidarietà e non solo. Migliaia i messaggi di cittadini italiani, esponenti ...Qualcosa di simile l'ha dettoin una recente intervista che ha diviso l'opinione pubblica. Il romanzo di D'Adamo non si può quindi leggere come fosse un romanzo qualsiasi: non si ...

Aldo Cazzullo: «Il dialogo con Murgia non è stato facile, a tratti ci siamo commossi entrambi» Corriere della Sera

Caro Aldo, ho letto le parole di Michela Murgia che con animo lieve ha rivelato di essere malata terminale. E così se da un lato totale è la mia ammirazione per il coraggio e la serenità, dall’altro c ...L’intervista di Michela Murgia al Corriere della Sera in cui annunciava di avere «un tumore al quarto stadio», ha provocato un’ondata di solidarietà e non solo. Migliaia i messaggi di cittadini italia ...