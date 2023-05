Michael J Fox | Prima di diventare famoso mi tuffavo nei cassonetti in cerca di cibo

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 12 maggio 2023) 'Avevo 18 anni, ero senza soldi, senza contatti, miletteralmente neiindi', ha affermatoJ. Fox a proposito dei suoi primi anni nel settore.J. Fox è "tornato al passato" dopo tanti anni: il celeberrimo attore ha recentemente parlato dei suoi primi anni a Hollywood, e di come era solito tuffarsi neiper trovare deldopo aver abbandonato la scuola superiore e essersi trasferito dal Canada a Los Angeles. Durante un'intervista promozionale di Variety per Still: la storia diJ. Fox (cliccate qui per leggere la nostra recensione), Fox ha affermato: "Sapevo di avere più talento di molte persone. E sapevo che se volevo essere qualcuno, non potevo semplicemente sedermi ...