Mi sono sentita stuprata | orrore alla festa-scudetto del Napoli | Guarda

(Di venerdì 12 maggio 2023) Emy Buono si è "". Ai festeggiamenti per lodell'ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show si è messa a sfilare per le strade della città mezza nuda e qualcuno le ha messo le mani addosso. La Buono si è quindi sfogata su TikTok: "stata abbastanza triste in questi giorni date tutte le critiche che ho ricevuto. Mi. È vero che midenudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone. Mi è sembrato un po' eccessivo che le persone mi hanno baciato e toccato il c***". "Una donna che si denuda non consegna il pass a un uomo per farsi stuprare", prosegue la ex Pupa che ha 22 anni. E poi è stata pure criticata: "Poi dite che le donne...

Nuda per lo scudetto del Napoli, l'ex Pupa Emy Buono si sfoga: "Mi sono sentita stuprata" TGCOM

A vent'anni dalla pubblicazione negli Usa, torna il 16 maggio per Feltrinelli il romanzo cult dell'autore, che dice: «Spero aiuti a non dimenticare il popolo afghano» ...