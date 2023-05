Mi rendo conto di aver scritto una pagina di Storia

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 maggio 2023) Alla Tv coreana KFA, Kim Min-Jae, superbo Difensore Azzurro: "Dopovinto lo Scudetto sul campo dell'Udinese, i tifosi mi sono venuti incontro per festeggiare, mentre ero lontano dai miei compagni di squadra. Ho detto loro di dover raggiungere il resto della squadra. Ma mi hanno trattenuto pere qualcosa tra le mani. Anche i miei pantaloncini. Alla fine, sono riuscito a darglieli. Sono rimasto in mutande, come tanti altri compagni. Ma mi sono liberato. Ad un certo punto, uno della sicurezza mi ha portato via. Ma mi sono divertito, nonostante io sia timido. Non so come descriverlo. Mi hanno anche taggato in un video. Mi sono rivisto e ho detto: ma quello sono davvero io? Come potete vedere dal video, i tifosi ci hanno dato energia positiva sul campo. E' un qualcosa che ti aiuta quando giochi. Ed anche nella vita di tutti i giorni". Anche ...