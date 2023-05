Meteo weekend | temporali e piogge intense con grandine e neve | ' Maggio come l' autunno'

AGI - Secondodi maggio all'insegna della instabilità, con molte nuvole associate a piogge e temporali ... Sono le previsioni del Centroitaliano, secondo cui 'non si vede al momento una ...instabile su tutta l'Italia nele all'inizio della prossima settimana. La primavera in pausa prosegue con un calo delle temperature nei giorni di sabato 13 e domenica 14 maggio ...sotto la pioggia Ilvedrà l'approfondimento di un nuovo ciclone tra Sardegna e settore tirrenico centro settentrionale: in altre parole sono in arrivo altre piogge, con le temperature ...

Meteo weekend, rischio pioggia e vento in molte città italiane. La tendenza METEO.IT

Il termometro fermo su valori sotto la media dal Nord al Centro, solo al Sud avremo qualche tentativo di anticipo d'estate ...Meteo instabile su tutta l'Italia nel weekend e all'inizio della prossima settimana. La primavera in pausa prosegue con un calo delle temperature nei giorni di sabato 13 e domenica 14 maggio ...