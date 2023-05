Meteo weekend | l’instabilità non molla la presa | ancora maltempo e vortici ciclonici

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 maggio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Una vasta circolazione di bassa pressione rimarrà estesa tra venerdì e ildall’Europa centrale al Mediterraneo, alimentata da correnti fresche di origine nord atlantica, determinando condizioni di instabilità che coinvolgeranno anche gran parte d’Italia fino alla fine della settimana. Si tratterà di fenomeni anche temporaleschi a tratti intensi e accompagnati da grandine, concentrati soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Non si tratterà di condizioni dicontinuo, ma di episodi perturbati alternati a pause più soleggiate, comunque scarsamente affidabili. L’apporto di aria fresca dalle latitudini settentrionali manterrà il clima frizzante al entro e soprattutto al Nord, tanto che sulle Alpi si avranno alcune nevicate a quote relativamente basse per il periodo. Meno coinvolto ...