(Di venerdì 12 maggio 2023) Attimi di panico nella tarda serata di ieri, giovedì 11 maggio, tra le ore 21 e le 22 in via Leucosia a, dove unsi sarebbe lanciato dal. A causa del forte impatto l’ha riportato ferite gravi. Velocemente sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’inal pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Il paziente ha riportato varie fratture. Sul posto anche la polizia di stato. Segui ZON.IT su Google News.

Mercatello, precipita dal balcone: uomo ricoverato in codice rosso ZON

Dramma sfiorato in via Leucosia a Mercatello: un uomo, nella tarda serata di ieri, è precipitato dal balcone, verosimilmente nel tentativo di compiere un gesto estremo, riportando gravi ferite.