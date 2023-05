Meningite | la prevenzione passa da informazione e vaccino

Leggi su italiasera

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) – Un’infezione grave, con esiti disabilitanti e spesso mortali: lameningococcica è una delle malattie batteriche invasive contro la quale non si deve mai abbassare la guardia. Il tema è stato al centro della tavola rotonda “Pre-Occupiamoci dellain Veneto e Friuli Venezia Giulia – tra best practice e bisogno di protezione”, promossa da Adnkronos Comunicazione con il supporto non condizionante di GSK. Le malattie batteriche invasive includono tutte quelle infezioni che “invadono” un ambiente normalmente sterile (come il liquido cerebrospinale o il sangue) con conseguenze molto gravi e spesso fatali, come lae la sepsi. Ma le armi per proteggersi ci sono. “Le meningiti batteriche più frequenti in tutte le classi di età, tranne i neonati, sono meningiti pneumococciche, quella meningococcica e ...